Представник України при ЄС: час розробити переговорний механізм для деокупації Криму

Представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляє, що настав час розробити і запустити міжнародний переговорний механізм для деокупації Криму. Про це він написав у своїй статті для брюссельського видання EUObserver 17 березня.

«Росія повинна скасувати всі свої незаконні рішення, які призвели до окупації Криму», – наголосив Точицький.

Крім того, за словами дипломата, ЄС має бути готовий активізувати дипломатичний і політичний тиск на Росію, «зокрема шляхом посилення санкцій». «Щоб показати таким чином, що він не буде стояти осторонь і дозволяти подальші серйозні порушення прав людини», – додав Микола Точицький.

Представник України при ЄС також наголосив, що міжнародна спільнота має докласти всіх зусиль, щоби змусити Росію негайно звільнити всіх громадян України, яких російська влада незаконно утримує на території цієї держави, а також в окупованому Криму.

«Лише повернення Росії до норм міжнародного права забезпечить мир і стабільність на європейському континенті і зніме загрозу хаосу і панування сили у міжнародних відносинах», – наголосив дипломат.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.