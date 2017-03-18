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18 Березень 2017, Київ 16:28
Новини | Події

Семеро врятованих із затонулого біля Лівії судна моряків повернулись в Україну – МЗС

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Семеро українських моряків повернулися додому після аварії судна «ANNA» біля узбережжя Лівії, повідомляє у Facebook департамент консульської служби МЗС.

«Семеро українських моряків знаходилося на борту судна «ANNA», що затонуло поблизу узбережжя Лівії. Усі українці – члени екіпажу були врятовані китайським судном. Потерпілим громадянам України було надано допомогу: посольством України в Тунісі у взаємодії з представниками місцевої влади було забезпечено членів екіпажу безкоштовним проживанням у готелі, харчуванням та оформлено необхідні для виїзду з Лівії документи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, вантажний корабель «ANNA», який йшов курсом із Туреччини у Лівію, затонув у Середземному морі у лютому цього року, екіпаж не постраждав.

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