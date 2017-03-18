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18 Березень 2017, Київ 16:27
Новини | Міжнародні

Трамп у «Твіттері»: зустріч із Меркель була чудовою, але Німеччина має платити більше

Ангела Меркель і Дональд Трамп

Ангела Меркель і Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп високо оцінив зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але заявив, що Німеччина «має платити НАТО і США більше». Про це він написав у своєму «Твіттері».

«Незважаючи на те, що ви чули з фейкових новин, у мене була чудова зустріч із німецьким канцлером Ангелою Меркель», – написав він.

«Німеччина, однак, має платити більше НАТО і США за потужну і дуже дорогу оборону, якою її забезпечують», – додав президент США у наступному «твіті».

Зустріч Ангели Меркель і Дональда Трампа у Вашингтоні відбулася напередодні, 17 березня. Медіа звернули увагу на те, що Трамп відмовився потиснути руку Меркель під час їхнього спільного позування для фото- і відеокамер, а також на жарт Трампа на адресу німецького канцлера, коли він згадував про, як він стверджує, прослуховування його ЦРУ під час передвиборної кампанії.

Раніше Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити видатки на альянс.

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