Запоріжжя займає останнє місце за соціально-економічним розвитком в Україні, Чернігівщина – перше – експертне опитування

Запорізька область виявилась найгіршою за соціально-економічним станом, а Чернігівська – найкращою, зазначають автори дослідження «Індекс демократичного розвитку областей України-2016», презентованого сьогодні у Запоріжжі.

За результатами експертного опитування у цій категорії, із 5 максимальних балів Запорізька область отримала 2,27, трохи краща ситуація на Миколаївщині (2,71) і Луганщині (2,9), а найвищі показники – на Чернігівщині (3,82), Тернопільщині (3,73) та Івано-Франківщині (3,64).

«Експерти відзначили низку проблем, які мають, перш за все бути вирішені. Це низький соціальний рівень життя, відсутність фінансування на рівні регіону, недотримання законодавства органами місцевого самоврядування. Також була зазначена корупція як така, що впливає на низький показник соціально-економічного стану Запорізької області. Серед позитивних факторів експерти назвали наявність потужної промисловості у регіоні», – пояснила одна із координаторів дослідження у Запорізькій області Надія Бабарикіна.

Розрахунок індексу демократичного розвитку областей України проводила чернігівська громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» у співпраці з Асоціацією регіональних аналітичних центрів.

Дослідження проводили на підконтрольних Україні територіях. Координатори проекту на місцях опитали більше тисячі експертів у регіонах, попросивши їх оцінити ситуацію за десятьма показниками: стан реалізації громадсько-політичних прав людини та стан правосуддя; соціально-економічний стан; громадська активність та самоорганізація громадян; стан ЗМІ; міжетнічні та конфесійні відносини; політична активність, партії, вибори; децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування; якість державних адміністрацій; безпека (злочинність, діяльність органів правопорядку); корупція.

За результатами дослідження, рейтинг очолили Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. Закривають рейтинг Житомирщина, Миколаївщина та Одещина, де місцеві експерти найнижче оцінили рівень демократії у регіоні.