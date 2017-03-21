Лідери держав ЄС затвердять стратегію переговорів про Brexit 29 квітня

Голови держав Європейського союзу обговорять стратегію на переговорах про вихід Великої Британії з ЄС 29 квітня – через місяць після отримання формального повідомлення від британського прем’єра Терези Мей про початок процедури так званого Brexit.

Як заявив 21 березня голова Європейської ради Дональд Туск, загальна переговорна платформа, про яку повинні домовитися представники 27 країн Євросоюзу, має бути спрямована на те, щоб вихід Британії був найменш болючим для ЄС, його громадян і компаній.

Після того, як голови держав ЄС схвалять загальні принципи, на яких буде вестися діалог із Лондоном, Єврокомісія повинна буде на їх основі розробити конкретні директиви. Ймовірно, це станеться до середини червня, після чого почнуться самі переговори.

Згідно з Лісабонською угодою, процес виходу Британії з ЄС має бути завершений до 29 березня 2019 року – рівно через два роки від дати, коли британський прем’єр офіційно поінформує Брюссель про початок Brexit.