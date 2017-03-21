У 2016 ВВП України зріс на 2,3% – Держстат

Валовий внутрішній продукт у 2016 році зріс на 2,3% після падіння у 2015-му на 9,8%, повідомляє Державна служба статистики. За оприлюдненими даними, номінальний ВВП минулого року становив 2,38 трильйони гривень, що становить 55,8 тисяч гривень на одну особу.

Зростання ВВП у 2016-му зафіксували вперше за чотири роки, йдеться у повідомленні. Розрахунки велися на підконтрольних Києву територіях України.

20 березня Національний банк переглянув прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2017 році, погіршивши його з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.