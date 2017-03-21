У Польщі звинуватили президента Європейської ради Туска в «дипломатичній зраді»

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього президента Європейської ради, а раніше прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у «дипломатичній зраді».

Як заявив Мацеревич, Туск на посаді польського прем’єра нібито співпрацював із президентом Росії Володимиром Путіним із метою зашкодити інтересам Польщі після катастрофи 2010 року польського урядового літака біля російського Смоленська, в якій загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей, серед них багато представників політичного керівництва і громадських діячів.

Міністерство оборони Польщі заявило, що повідомило військовий департамент Національної прокуратури Польщі про те, що підозрює Туска у «зловживанні довірою в закордонних відносинах».

У Національній прокуратурі підтвердили, що отримали це повідомлення і, відповідно до закону, мають 30 днів на те, щоб вирішити, чи починати розслідування.

Дональд Туск відкинув ці звинувачення як суто емоційні і нав’язливі.

Це наразі останній і дотепер найсерйозніший крок у внутрішньополітичній суперечці в Польщі, де нині владна права популістська партія «Право і справедливість» виступила різко проти переобрання Туска, представника нині опозиційної центристської партії «Громадянська платформа», на другий термін на посаді президента Європейської ради.

На недавньому саміті Євросоюзу, де Туска переобрали голосами 28 учасників проти одного голосу від Польщі, офіційна Варшава опинилася в ізоляції.

Лідер «Права і справедливості», давній політичний суперник Дональда Туска Ярослав Качинський уже давно звинувачував його у смерті свого брата Леха Качинського.

Діячі «Права і справедливості» – і депутати парламенту, і урядовці, серед яких Антоні Мацеревич один із найактивніших у цьому – часто виступають із необґрунтованими «сенсаційними» заявами в дусі «теорії змов» із гострих, на їхню думку, питань. Найбільше таких тверджень лунає у справі катастрофи 2010 року в Росії літака тодішнього президента Польщі, теж представника цієї партії Леха Качинського – його однопартійці не вірять даним розслідування про численні помилки і в організації польоту, і в діях екіпажу і продовжують твердити, нібито катастрофу «влаштувала Росія».