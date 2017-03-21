Просто так українських журналістів у Росії не затримують – Беца

Попри те, що формальною причиною затримання у Москві українського журналіста Романа Цимбалюка була перевірка документів, МЗС розглядає це як провокацію Росії, зазначила у коментарі Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Одразу як нам стало відомо про це незаконне затримання, наш консул виїхав до відділу поліції. Ми також підключили Міністерство закордонних справ Російської Федерації, для того, щоб, перш за все, з'ясувати причину такого затримання – адже це акредитований у Росії журналіст, який працює там вже багато років, а по-друге, вжити заходів щодо його звільнення. За попередньою інформацією, протокол не складався, формальна причина була – перевірка документів. Разом з тим, ми розуміємо, що просто так українських журналістів не затримують у Російській Федерації», – заявила вона.

Як раніше повідомили в УНІАН, Романа Цимбалюка затримали разом із оператором Микитою Бородіним під час запису інтерв'ю із аспірантом Московського державного університету, який вивісив над корпусом український прапор, і забрали у них документи.

Як повідомляв він сам раніше, його доправили до відділку перевіряти «законність проведення зйомки».