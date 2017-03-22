У Британії повідомили про принаймні одну загиблу внаслідок нападу в Лондоні

У Великій Британії повідомили, що внаслідок нападу, здійсненого у столиці Лондоні біля Вестмінстерського палацу, де працює парламент, загинула принаймні одна людина – жінка, що потерпіла внаслідок нападу. Також був застрелений підозрюваний нападник, який поранив ножем працівника поліції.

Число потерпілих наразі ще уточнюють. Медики швидкої допомоги кажуть, що прийняли принаймні десять поранених із сусіднього з будівлею парламенту Вестмінстерського мосту, яких збило авто нападника. За словами лікарів, у декого травми «катастрофічні». Одну з потерпілих у важкому стані врятували з води річки Темзи.

У Франції вже повідомили, що троє з потерпілих були французькі школярі-старшокласники.

Поліція заявляє про «багатьох» потерпілих, серед яких і її працівники.

За словами свідків, біля будівлі парламенту лунали постріли. Також на Вестмінстерському мості неподалік, що є популярним місцем для туристів і для фотографування будівлі Вестмінстерського палацу і дзвіниці Біґ-Бен, був здійснений наїзд автом на перехожих. Розбите авто стоїть, врізавшись в огорожу комплексу будівель палацу.

Як виглядає зі слів очевидців, найімовірніший – але ще точно не підтверджений – перебіг подій полягав у тому, що принаймні один нападник збив людей автом на мосту і, розбивши його об огорожу, побіг із ножем досередини комплексу, де вдарив ножем працівника поліції й був застрелений. Наразі не відомо, чи діяв він наодинці.

За словами поліції, наразі триває «повне контртерористичне розслідування» і ще зарано говорити, чи інцидент завершений.

У будівлі в час нападу засідала Палата громад парламенту, засідання якої перервали. Будівлю парламенту перекрили, до неї рушили спецпризначенці поліції. До місця подій прибув вертоліт швидкої допомоги і численні авто швидкої допомоги. Заблокованих у будівлі парламенту почали випускати лише нині.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, яка була в будівлі парламенту в час нападу і не потерпіла, скликає термінове засідання урядового комітету екстреного реагування на серйозні інциденти.

Також у відповідь на напади в Лондоні регіональний парламент Шотландії, який провадив в Единбурзі дебати про призначення нового референдуму про незалежність від Великої Британії, припинив ці дебати з поваги до потерпілих.