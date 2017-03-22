У Лондоні повідомили про загалом не менш ніж чотирьох загиблих унаслідок нападу

Поліція у столиці Великої Британії заявила, що внаслідок нападу в Лондоні загинули загалом на цей час не менш ніж чотири людини. Серед них – двоє травмованих автом, яким підозрюваний нападник збивав перехожих уздовж Вестмінстерського мосту, працівник поліції охорони Вестмінстерського палацу, де працює парламент, якого нападник ударив ножем, і сам підозрюваний нападник, якого застрелила поліція.

Травмованих на цей час принаймні 20, повідомили в поліції, серед того й її працівники.

Після повідомлень про те, що нападників могло бути двоє, поліція заявила, що, найімовірніше, він був один. Але контртерористичне розслідування триває, і поліція не виключає можливості причетності до нападу інших осіб.

Напад почався о 2-й годині 40 хвилин за місцевим часом, коли чоловік в авті на великій швидкості збивав перехожих на хідниках Вестмінстерського мосту, що є популярним місцем для туристів і для фотографування будівлі Вестмінстерського палацу і дзвіниці Біґ-Бен, а потім, розбивши авто об огорожу комплексу будівель Вестмінстерського палацу, кинувся всередину з ножем, ударив ним одного з працівників поліції і був важко поранений вогнем у відповідь і врешті помер. Також помер поранений ножем працівник поліції і двоє з травмованих перехожих на мості. Одну жінку врятували у важкому стані вже з води річки Темзи. За словами лікарів, у декого з потерпілих травми «катастрофічні».

У Франції повідомили, що троє з потерпілих були французькі школярі-старшокласники.

Даних про те, чи не потерпіли внаслідок нападу громадяни України, ще немає.

У будівлі палацу в час нападу засідала Палата громад парламенту, засідання якої перервали. Будівлю парламенту перекрили, до неї рушили спецпризначенці поліції. До місця подій прибув вертоліт швидкої допомоги і численні авта швидкої допомоги. Заблокованих у будівлі парламенту почали випускати через кілька годин.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, яка була в будівлі парламенту в час нападу і не потерпіла, скликала термінове засідання урядового комітету екстреного реагування на серйозні інциденти.

Також у відповідь на напади в Лондоні регіональний парламент Шотландії, який провадив в Единбурзі дебати про призначення нового референдуму про незалежність від Великої Британії, припинив ці дебати з поваги до потерпілих.