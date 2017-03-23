Вибухи на складі зброї в Балаклії тривають, евакуйовані 20 тисяч людей – ДСНС

Станом на 7:00 23 березня в місті Балаклія Харківської області на території військового складу тривали вибухи різної інтенсивності. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:30 23 березня продовжується евакуація населення: з села Вербовка евакуйовано 2700 людей у село Пришиб (відстань 16 км від міста Балаклія); з с. Яковенкове – 806 людей у Волохів Яр (20 км від міста Балаклія); з міста Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік», – вказали у ДСНС.

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«Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою», – інформують у ДСНС.

«До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та евакуації місцевого населення всього залучено 154 одиниці техніки, в тому числі 74 автобуси, 25 карет швидкої допомоги, 529 людей, в тому числі від ДСНС 329 чоловік особового складу та 55 одиниць техніки», – уточнюють рятувальники.

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Вибухи, за даними слідства, розпочалися вночі – о 2:46.

У місті Балаклія живе до 30 тисяч людей, місто оточене також кількома селами.

Генеральний штаб Збройних сил України наприкінці 2016 року повідомляв, що 26 грудня близько 3:00 була здійснена спроба диверсії на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік міста Балаклія Харківської області. Тоді силами військових диверсії вдалося запобігти, ішлося в повідомленні Генштабу.

29 жовтня на складах з озброєнням неподалік міста Сватове на Луганщині сталася пожежа. На складах зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів, внаслідок детонування боєзапасу загинули четверо людей, серед яких одна цивільна жінка.