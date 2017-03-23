Правозахисники оприлюднили звіт про 43 насильницькі зникнення в Криму

У Києві 23 березня правозахисники оприлюднили звіт про 43 насильницькі зникнення в анексованому Росією Криму за період з 27 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року.

За даними активісти громадської організації «Крим SOS», зі 43 людей, викрадених за вказаний період в Криму, 17 були звільнені пізніше, 18 – не знайшли і вважають зниклими без вісти, шістьох знайшли мертвими, двох знайшли в місцях позбавлення волі і пізніше були засуджені за політичними мотивами.

Активісти склали звіт, який систематизує інформацію про випадки зникнення людей на анексованому півострові.

Із переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало Росію припинити тиск.