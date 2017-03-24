У Кремлі назвали «провокацією» заклики йти на мітинги проти корупції в Росії

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що заклики виходити на акцію протесту проти корупції в країні є «провокацією». При цьому Пєсков не назвав імені опозиційного політика Олексія Навального, який є організатором мітингу проти корупції в Москві.

«Низка осіб закликає виходити на вулиці – це незаконно… Це незаконні заклики, це ні що інше, як провокація», – сказав речник Володимира Путіна.

Раніше в МВС Росії заявили, що поліція не буде нести відповідальність за «можливі негативні наслідки» масових акцій 26 березня, які не будуть узгоджені з владою.

Приблизно у 100 містах Росії 26 березня заплановані акції і мітинги проти корупції. Це сталося після публікації фільму-розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції.