МЗС: попередня причина затримання журналістки в Мінську – перевірка особи

За попередньою інформацією, причиною затримання у Мінську української журналістки Христини Бердинських стала перевірка даних особи, заявила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

«Журналістку Христину Бердинських відпустили. Як повідомив консул, за попередньою інформацією, причиною затримання стала перевірка даних особи», – повідомила Беца у Twitter.

Раніше Бердинських у Facebook написала, що її і ще 12 людей затримала міліція в Мінську, не пояснивши причини.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, правоохоронці в штатському прийшли в офіс партії «Зелені» в Мінську, переписували дані з документів людей, які прийшли туди, з офісу нікого не випускали, через якийсь час з’явилися представники міліції в формі, всім наказали йти в машини «для з’ясування обставин».

В офісі партії проводять збір допомоги сім’ям затриманих за останні дні. Там перебували і журналісти, в тому числі кореспондентка білоруської служби Радіо Свобода Галина Абакунчік, журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських і журналісти «France24» (Франція).

Згодом Бердинських повідомила, що затриманих журналістів звільнили, але, за її словами, ще щонайменше 10 людей залишилися в управлінні міліції.

Раніше сьогодні білоруська правозахисна організація «Весна» повідомила, що близько 130 активістів, які протестували проти так званого «податку на дармоїдство», отримали терміни ув’язнення до 15 днів і не зможуть взяти участь у нових акціях 25 березня.