Для збереження військових складів витратять майже 100 мільйонів гривень – Селезньов

На підвищення і забезпечення живучості баз, складів і арсеналів Міністерства оборони України цього року заплановано витратити 92,3 мільйонів гривень, заявив в ефірі Радіо Свобода офіцер управління зі зав’язків з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов.

«Минулого року було виділено 56,2 мільйонів гривень, цього року – 92,3 мільйона гривень. Тобто гроші на забезпечення живучості складів виділяються і відповідним чином реалізовується», – сказав Владислав Селезньов.

За його словами, після вибухів у 2005 році на військовому складі у Сватовому Луганської області був проведений комплекс заходів для підвищення безпеки на всіх складах і арсенал України.

За даними Селезньова, склад у Балаклії, на якому сталася пожежа, був створений ще у 1918 році. За час воєнних дій на Донбасі двічі виникали надзвичайні події, пов’язані зі цим військовим об’єктом.

«Двічі фіксувалися напади на об’єкт. Перший стався 9 червня 2014 року на межі Харківської і Донецької областей. На колону, яка рухалася з Балаклії і перевозила боєприпаси, був здійснений напад ДРГ. А другий стався 26 грудня 2015 року за тих самих умов, як минулого четверга. Але тоді вдалося уникнути таких фатальних наслідків», – розповів Владислав Селезньов.

Як повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, у чотирьох із дев’яти сіл, які входять у 10-кілометрову зону, що постраждала внаслідок пожежі і вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині, вже можна перебувати жителям.

Раніше 24 березня у Міноборони України заявили, що пожежу на складах повністю ліквідували.

Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.