ДСНС: Балаклійський район очистять від вибухонебезпечних предметів 26 березня

Територію населених пунктів у Балаклійському районі Харківської області, що постраждала від вибухів і пожежі на складах боєприпасів, розчистять від вибухонебезпечних предметів 26 березня, повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Щодо очищення місцевості, то ми плануємо в неділю завершити ці роботи. Для цього ми залучаємо додатково ще шість піротехнічних підрозділів, вони сьогодні ввечері вже прибудуть, і із завтрашнього ранку будуть працювати 15 піротехнічних груп, які будуть виконувати завдання з очищення території міста», – заявив перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький.

Одночасно з розмінуванням території будуть проводити роботи з утилізації боєприпасів безпосередньо на складі. Ці роботи триматимуть довше. Як уточнив заступник міністра оборони України Ігор Павловський, розмінування території відбуватиметься протягом місяця-двох.

Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

За даними влади, через вибухи з довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч.

24 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайдено загиблу жінку. За день до цього повідомляли про одну поранену людину.