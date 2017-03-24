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24 Березень 2017, Київ 21:13
Новини | Події

ДСНС: Балаклійський район очистять від вибухонебезпечних предметів 26 березня

Наслідки вибуху боєприпасів у Балаклії на Харківщині, 24 березня 2017 року

Наслідки вибуху боєприпасів у Балаклії на Харківщині, 24 березня 2017 року

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Територію населених пунктів у Балаклійському районі Харківської області, що постраждала від вибухів і пожежі на складах боєприпасів, розчистять від вибухонебезпечних предметів 26 березня, повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Щодо очищення місцевості, то ми плануємо в неділю завершити ці роботи. Для цього ми залучаємо додатково ще шість піротехнічних підрозділів, вони сьогодні ввечері вже прибудуть, і із завтрашнього ранку будуть працювати 15 піротехнічних груп, які будуть виконувати завдання з очищення території міста», – заявив перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький.

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Одночасно з розмінуванням території будуть проводити роботи з утилізації боєприпасів безпосередньо на складі. Ці роботи триматимуть довше. Як уточнив заступник міністра оборони України Ігор Павловський, розмінування території відбуватиметься протягом місяця-двох.

Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії (фотогалерея)

Вибухи боєприпасів на військовому складі в Балаклії (фотогалерея)

За даними влади, через вибухи з довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч.

24 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайдено загиблу жінку. За день до цього повідомляли про одну поранену людину.

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