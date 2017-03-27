Суд відмовився розглянути доповідь правозахисників у справі Чийгоза – Полозов

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму після відмови відводити прокурора у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза залишив без розгляду ще кілька клопотань захисту, повідомляє адвокат Чийгоза Микола Полозом.

За його словами, мовиться про доправлення Ахтема Чийгоза до зали суду, про приєднання до справи доповіді міжнародної групи правозахисників про події 26 лютого 2014 року, а також про відвід усього складу суду через непряму зацікавленість.

На засіданні 27 березня заслухали свідчення свідка захисту Леммара Юнусова, за словами якого «Ахтем Чийгоз не здійснюють будь-яких жестів і не давав ніяких команд і розпоряджень мітингувальникам». Після цього суд перейшов до допиту другого свідка захисту – Сейрана Егамбердієва. Однак через закінчення робочого часу його допит був завершений.

Продовження слухань заплановано на вівторок, 28 березня, повідомив Микола Полозов.

Раніше Верховний суд Криму продовжив арешт Ахтему Чийгоз на три місяці, до 8 липня.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 роки за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає у рамках «сутички 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.