Порошенко доручив правоохоронцям терміново розслідувати напад на консульство Польщі

Президент України Петро Порошенко «рішуче засудив» обстріл невідомими Генерального консульства Польщі у Луцьку і доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування і встановлення винних, повідомляє його речник Святослав Цеголко.

За даними місцевих ЗМІ, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, попередньо – з гранатомета. Відповідно до повідомлень, через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

Служба безпеки України повідомила, що слідство розглядає декілька версій вибуху в будівлі генерального консульства Польщі в Луцьку, серед них і терористичний акт. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідним Росії, і висловили сподівання, що «такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами».