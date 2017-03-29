Голова НАЗК заявляє, що не піде у відставку

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що не піде у відставку. Вона сказала про це після засідання уряду.

«Не піду я у відставку. Чому я маю йти у відставку?.. Питання не в цьому, питання в іншому, є просто небажання, щоб наш орган працював», – сказала Корчак.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду закликав усіх членів НАЗК піти у відставку через неспроможність організувати роботу Єдиного реєстру електронних декларацій.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Сьогодні Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.