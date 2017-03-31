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31 Березень 2017, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

В ЄС будуть розглядати нову угоду з Британією вже після її виходу – рекомендації Туска

У проекті рекомендацій Дональда Туска щодо процесу виходу Великої Британії з ЄС йдеться, що переговори про торговельну угоду можуть початися після досягнення «достатнього прогресу» із врегулювання виходу Британії

У проекті рекомендацій Дональда Туска щодо процесу виходу Великої Британії з ЄС йдеться, що переговори про торговельну угоду можуть початися після досягнення «достатнього прогресу» із врегулювання виходу Британії

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Європейський союз готовий укласти нову угоду про торговельні зв’язки з Великою Британією тільки після того, як вона залишить організацію. Це передбачають оприлюднені 31 березня рекомендації голови Європейської ради Дональда Туска щодо майбутніх дворічних переговорів із Лондоном.

Згідно з рекомендаціями, переговори про торговельну угоду можуть початися після досягнення «достатнього прогресу» із врегулювання виходу Британії з ЄС.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка офіційно дала старт процесові виходу з ЄС 29 березня, закликала до одночасних переговорів про умови виходу і майбутні торгові зв’язки.

Водночас Туск відкинув такий заклик: «Початку паралельних переговорів з усіх питань одночасно, як пропонують у Великій Британії, не буде».

Проект рекомендацій, оприлюднений сьогодні, буде направлений в 27 країн-членів для затвердження, а лідери ЄС повинні схвалити їх на саміті 29 квітня.

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