Луценко: слідство «серйозно просунулося» в розслідуванні вбивства Вороненкова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про серйозний прогрес слідства у справі про вбивство у Києві екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

«Заслухав звіт слідчого. Досить серйозно просунулись щодо встановлення співучасників, але більше нічого не можу повідомити», – сказав генпрокурор, пославшись на таємницю слідства.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Президент Петро Порошенко назвав убивство Вороненкова «актом державного тероризму з боку Росії».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.