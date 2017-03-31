Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
31 Березень 2017, Київ 18:09
Новини | Міжнародні

«Меморіал» закликав припинити нову хвилю репресій у Росії

Поліція затримує учасників антиурядової акції, Москва, Росія, 31 березня 2017 року

Поліція затримує учасників антиурядової акції, Москва, Росія, 31 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Правозахисний центр «Меморіал» закликав негайно припинити переслідування учасників мирних зібрань 26 березня у містах Росії і звільнити тих, хто був заарештований.

Правозахисники зажадали також притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав і свобод учасників протестних акцій 26 березня.

В опублікованій 31 березня на сайті «Меморіалу» заяві йдеться про початок нової хвилі політичних репресій: масові затримання, застосування поліцією сили проти мирних демонстрантів, а також про нелюдські умови утримання заарештованих – аж до випадків застосування тортур.

Правозахисники наголошують, що «люди вийшли на вулиці через відсутність будь-якої виразної реакції влади на відомості про сумнівні доходи голови російського уряду Дмитра Медведєва, оприлюднені Фондом боротьби з корупцією».

«Меморіал» назвав відмову влади Росії узгодити акції незаконною. «Не може вважатися нормальною ситуація, коли виконавча влада довільно вирішує, де може, а де не може висловлюватися критика на її адресу», – йдеться в заяві. Навіть відсутність узгодження з боку місцевої влади – не привід проводити масові затримання і побиття учасників мирної акції протесту, наголошують правозахисники.

Всього 26 березня у Росії затримали близько півтори тисячі людей. Суди над десятками із них ще не завершені. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», тільки в Москві щонайменше 65 людей заарештували на термін від двох до 25 діб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG