«Меморіал» закликав припинити нову хвилю репресій у Росії

Правозахисний центр «Меморіал» закликав негайно припинити переслідування учасників мирних зібрань 26 березня у містах Росії і звільнити тих, хто був заарештований.

Правозахисники зажадали також притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав і свобод учасників протестних акцій 26 березня.

В опублікованій 31 березня на сайті «Меморіалу» заяві йдеться про початок нової хвилі політичних репресій: масові затримання, застосування поліцією сили проти мирних демонстрантів, а також про нелюдські умови утримання заарештованих – аж до випадків застосування тортур.

Правозахисники наголошують, що «люди вийшли на вулиці через відсутність будь-якої виразної реакції влади на відомості про сумнівні доходи голови російського уряду Дмитра Медведєва, оприлюднені Фондом боротьби з корупцією».

«Меморіал» назвав відмову влади Росії узгодити акції незаконною. «Не може вважатися нормальною ситуація, коли виконавча влада довільно вирішує, де може, а де не може висловлюватися критика на її адресу», – йдеться в заяві. Навіть відсутність узгодження з боку місцевої влади – не привід проводити масові затримання і побиття учасників мирної акції протесту, наголошують правозахисники.

Всього 26 березня у Росії затримали близько півтори тисячі людей. Суди над десятками із них ще не завершені. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», тільки в Москві щонайменше 65 людей заарештували на термін від двох до 25 діб.