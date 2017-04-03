АП: Порошенко, Меркель і Олланд обговорили порушення «тиші» на Донбасі

Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд обговорили порушення Росією і підтримуваними нею бойовиками режиму «тиші» на Донбасі. Про це йшлося у телефонній розмові Порошенка, Меркель і Олланда 3 квітня, повідомляє Адміністрація президента України.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня. Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Крім того, президент України заявив про важливість «звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії».

Адміністрації Меркель і Олланда про результати цієї телефонної розмови наразі не повідомляють.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.