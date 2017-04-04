Фігурант справи «Хізб ут-Тахрір» у Криму Зейтуллаєв оголосив голодування – адвокат

Один із затриманих російськими силовиками у справі «хізб ут-Тахрір» кримчанин Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування у СІЗО Ростова-на-Дону. Про це його адвокат Еміль Курбедінов повідомив у коментарі «Крим.Реалії».

«Руслан Зейтуллаев заявив про недовіру і відвід всьому складу суду. Це клопотання не було задовольнили. Після цього він зробив заяву про те, що оголошує голодування у зв'язку з переслідуванням кримських татар на території Криму, у зв'язку з переслідуванням громадських активістів і абсолютної політичної упередженості щодо його кримінальної справи. Він висунув низку вимог, серед яких передача його на територію (материкової – ред.) України, оскільки він є українцем», – зазначив він.

За словами Курбедінова, інше клопотання захисту – щодо виклику як свідків ще трьох фігурантів цієї справи – суд задовольнив, однак відмовив викликати як свідків експертів, на висновках яких побудоване обвинувачення.

Наступне судове засідання призначено на 14 квітня.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар до тюремного ув’язнення терміном від п’яти до семи років. Згідно з рішенням суду, севастополець Зейтуллаєв, якого російські силовики назвали «організатором осередку Хізб ут-Тахрір», засудили до семи років колонії загального режиму. Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Примова засудили до п’яти років виправної колонії загального режиму.

Міністерство закордонних справ України засудило організований російською владою «черговий судовий фарс» і зажадало від Росії скасування вироку.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».