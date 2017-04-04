Меркель і Олланд говорили з Путіним про «мінський процес» і перемир’я на Донбасі

Керівники Німеччини, Франції і Росії – троє з чотирьох учасників «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу – в телефонній розмові говорили про становище в цьому регіоні, про продовження «мінського процесу», що є ще одним форматом переговорів про таке врегулювання, і про перемир’я на Донбасі, оголошене з 1 квітня, повідомили прес-служби трьох керівників.

Зокрема, канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін погодилися, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб заспокоїти ситуацію на лінії контакту сторін на Донбасі, повідомила прес-служба німецького уряду.

При цьому, як наголосив речник Штеффен Зайберт, канцлер закликала російського керівника вжити для цього свій вплив на сепаратистів.

У прес-службі Єлисейського палацу лише коротко повідомили про цю розмову, зазначивши, що темою дзвінка Олланда і Меркель до Путіна було продовження «мінського процесу» наступними тижнями.

Крім того, західні керівники висловили російському співчуття у зв’язку з нападом у Санкт-Петербурзі, повідомили в Парижі і в Берліні. Всі троє погодилися далі посилити співпрацю в боротьбі з тероризмом, зокрема, прискорити обмін інформацією з цього приводу.

У прес-службі Кремля у своєму повідомленні про цю розмову до цього додали, що Путін висловлювався на користь «невідкладного запуску роботи для реалізації політичних аспектів мінських домовленостей» і «синхронізації кроків у сферах безпеки і політичного врегулювання». На його думку, саме це має бути відображене у проекті «дорожньої карти» про порядок виконання пунктів мінських угод, яку нині готують помічники чотирьох керівників «нормандського формату».

Крім того, повідомили в Москві, Путін наголошував співрозмовникам на «необхідності якнайшвидшого зняття Києвом блокади регіону і вжиття невідкладних заходів для вирішення соціально-економічних проблем населення Донбасу».

Про реакцію на це керівників Німеччини і Франції в цьому повідомленні не згадано.

Попереднього дня, в понеділок, канцлер Німеччини і президент Франції говорили телефоном і з президентом України Петром Порошенком – як повідомили на Банковій, вони обговорили порушення Росією і підтримуваними нею бойовиками режиму «тиші» на Донбасі.

«Петро Порошенко засудив безперервну агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня. Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню», – заявили в Києві.

Про реакцію німецького і французького керівників у цьому повідомленні не згадували. Про ту розмову також не повідомляли в Берліні й Парижі.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що міністри закордонних справ цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

У Москві вимагають, щоб Київ якнайшвидше перейшов до виконання зі свого боку політичної частини домовленостей – проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, запровадження для неї так званого «особливого статусу», оголошення так званої «амністії» для бойовиків тощо – ще до виконання з боку Росії і підтримуваних нею сепаратистів безпекової частини. Київ наполягає, що без виконання безпекової частини – стійкого припинення вогню, виведення з території України російських військ і бойової техніки, роззброєння незаконних збройних формувань тощо – перехід до політичної за умови фактичного продовження окупації частини Донбасу неможливий.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи, що є робочим органом «мінського процесу». Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну і заперечили свою вину.