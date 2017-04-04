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04 Квітень 2017, Київ 18:28
Новини | Події

Верховна Рада не змогла сформувати склад Рахункової палати

Спікер Андрій Парубій закликав профільний комітет оголосити повторний конкурс

Спікер Андрій Парубій закликав профільний комітет оголосити повторний конкурс

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Верховна Рада не зібрала достатньої кількості голосів для затвердження складу Рахункової палати. Депутати провели рейтингове голосування, під час якого із 28 кандидатур обрали 9 осіб, однак список із 9 кандидатів загалом не підтримали.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до бюджетного комітету із закликом оголосити повторний конкурс.

Рахункова палата – це колегіальний орган, який здійснює від імені Верховної Ради контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їхнім використанням. Термін повноважень голови Рахункової палати та її членів – 6 років, одна і та сама посада не може обіймати цю посаду понад 2 строки.

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