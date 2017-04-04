Верховна Рада не змогла сформувати склад Рахункової палати

Верховна Рада не зібрала достатньої кількості голосів для затвердження складу Рахункової палати. Депутати провели рейтингове голосування, під час якого із 28 кандидатур обрали 9 осіб, однак список із 9 кандидатів загалом не підтримали.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до бюджетного комітету із закликом оголосити повторний конкурс.

Рахункова палата – це колегіальний орган, який здійснює від імені Верховної Ради контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їхнім використанням. Термін повноважень голови Рахункової палати та її членів – 6 років, одна і та сама посада не може обіймати цю посаду понад 2 строки.