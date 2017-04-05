«Нафтогаз»: група Фірташа є монопольним посередником на ринку газу для населення

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» назвала належний бізнесменові Дмитрові Фірташу альянс Group DF монополістом на ринках розподілу та постачання газу для населення і закликала українську владу змінити це становище.

«Нафтогаз» звертає увагу на те, що так звані «газзбути» — псевдо-постачальники газу, переважна більшість яких належать Group DF, — є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов’язаних із постачанням газу та не створюють додаткової цінності для споживачів», – ідеться в поширеній увечері 4 квітня заяві компанії.

«У ланцюжку постачання газу для побутових споживачів є такі суб’єкти, як «газзбути» Фірташа. Вони беруть у «Нафтогазу» газ за фіксованою ціною, в довільних кількостях… Самі кажуть, скільки газу використали люди із субсидіями і, відповідно, скільки має компенсувати держава. Жодних ризиків «газзбути» не несуть, ніхто їхню роботу не перевіряє», – написав у Facebook комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Повідомленню «Нафтогазу» передувала заява Group DF на підтримку запровадження абонплати за газ, яку в групі Фірташа назвали «платою за потужність». «Кампанія, розгорнута проти запровадження НКРЕКП «плати за потужність», базується на дилетантстві і брехні. По суті вона є провокацією політиків-популістів, які прагнуть отримати дивіденди на критиці запровадження міжнародних правил білінгу», – йдеться в заяві.

«Реальне джерело корупції і проблеми високої ціни на газ для споживачів закладено в його завищеній ціні, встановленій для НАК «Нафтогаз України» у розмірі 6,09 гривні за кубометр, яка не має нічого спільного з реальною собівартістю газу, видобутого в Україні», – стверджують у групі Фірташа.

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про 4 квітня про припинення дії свого попереднього рішення про запровадження абонплати за газ. Розгляд цього питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня.

Раніше до НКРЕКП із пропозицією припинити рішення щодо абонплати за газ звернулися президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман, а члени фракції Радикальної партії на чолі з головою фракції Олегом Ляшком зранку 4 квітня блокували трибуну Верховної Ради.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка мала стягуватися з 1 квітня. Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

У НКРЕКП стверджували, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».