Міжнародні резерви України впали, але ще більше зросли – Нацбанк

Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України за підсумками березня зменшилися, але нині значно зросли завдяки підтримці зовнішніх партнерів.

Як мовиться в повідомленні, міжнародні резерви України на 1 квітня становили 15 мільярдів 123 мільйони доларів США (в еквіваленті), за попередніми даними. За місяць вони зменшилися на 2,2% у зв’язку з необхідністю здійснення платежів для обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Станом на 1 березня ці резерви становили 15 мільярдів 459,7 мільйона доларів США (в еквіваленті), за попередніми даними.

Та при цьому нині обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 мільярда доларів США – максимального рівня з середини 2014 року, додали в Нацбанку.

У середу на рахунок Національного банку України для поповнення міжнародних резервів надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Кошти за цим четвертим траншем на загальну суму 1 мільярд доларів США надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ – розрахункова одиниця МВФ), 200 мільйонів британських фунтів стерлінгів, 146 мільйони євро, 92 мільйони доларів США.

Крім того, Європейський союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро.

«Як наслідок, міжнародні резерви зросли з рівня 15,1 мільярда доларів США за підсумками березня до 16,7 мільярда доларів США станом на сьогодні», – повідомили в НБУ.

Національний банк очікує, що до кінця 2017 року отримає ще три транші фінансування за програмою EFF на загальну суму близько 4,5 мільярда доларів США.

«Отримання всіх чотирьох траншів протягом цього року є критичною передумовою зростання міжнародних резервів приблизно до 21 мільярда доларів США. Ще 3,9 мільярда доларів США фінансування від МВФ ми розраховуємо отримати наступного року. Саме за цієї умови на кінець 2018 року резерви зростуть приблизно до 26 мільярдів доларів США», – заявили в Нацбанку.

Уранці в середу в Міністерстві фінансів України повідомляли, що МВФ почав перераховувати кошти свого четвертого траншу позики, а Євросоюз кошти свого траншу допомоги переказав іще у вівторок.