Данилюк: МВФ почав перераховувати Україні четвертий транш

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив у Facebook про початок перерахування на рахунки Нацбанку четвертого траншу Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 мільярд доларів.

Міжнародний валютний фонд ухвалив 3 квітня рішення про виділення Україні четвертого траншу позики у розмірі 1 мільярда доларів.

Загалом, за даними Національного банку, до кінця року Україна очікує надходження 4,5 мільярдів доларів США від МВФ та 1,3 мільярдів від Єврокомісії. Водночас, до кінця 2019-го Україна повинна виплатити 12,8 мільярдів доларів зовнішнього боргу.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.