Україна і США розкритикували Росію за чергову відмову розширити прикордонну місію ОБСЄ

Україна і Сполучені Штати Америки розкритикували Росію за чергову відмову розширити територіальний обсяг мандату Спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на російських прикордонних пунктах «Гуково» й «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.

Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату цієї місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей, заявила делегація України в ОБСЄ.

«Такі дії Росії свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України», – мовиться в заяві української делегації, яку наводить прес-центр Міністерства закордонних справ України.

Делегація України закликала Росію до неухильного виконання взятих нею зобов’язань у рамках мінських домовленостей, насамперед положення пункту 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки вздовж кордону з боку України та Росії. Прогрес у виконанні цього пункту критично важливий для деескалації ситуації на Донбасі, мовиться в заяві.

Так само й делегація США висловила глибокий жаль із приводу того, що Росія продовжує блокувати розширення географічного обсягу мандату Спостережної місії, незважаючи на чітку, рішучу й постійну підтримку цього з боку інших держав-членів ОБСЄ. Як зазначили в американській делегації, вже вкотре доведеться вдовольнятися неадекватною й обмеженою місією, що покриває тільки два пункти пропуску, що разом становлять кілька сотень метрів із 2 тисяч 300 кілометрів українсько-російського кордону, чималу частину якого (близько 400 кілометрів – ред.) Україна не контролює.

«Через безпідставні обмеження Росією роботи Спостережної місії ця місія й далі не буде у змозі засвідчити повний обсяг участі Росії чи сприяння Росії в постачанні озброєнь, фінансування й наданні живої сили для підтримки сепаратистів на сході України», – мовиться в заяві делегації США.

В цій заяві теж згаданий пункт 4 Мінського протоколу й наголошено, що неодноразова відмова Росії дозволити розширення обсягу цієї місії «вкотре свідчить, що вона відмовляється виконувати свої зобов’язання за мінськими домовленостями».

У четвер Постійна рада ОБСЄ, яка ухвалює рішення повним консенсусом усіх держав-членів, продовжила тривалість мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» й «Донецьк» іще на три місяці, до 31 липня, але обсяг мандату через дії Росії знову залишився незмінним: тільки на двох згаданих пунктах пропуску.