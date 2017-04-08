Держсекретар США Тіллерсон каже, що розчарований реакцією Росії на авіаудари в Сирії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що розчарований реакцією російського керівництва на ракетні удари США по військово-повітряній базі у Сирії.

«Я розчарований такою реакцією, бо вона засвідчує підтримку Росією режиму, який здійснює такі жахливі напади на свій народ», – сказав він.

«Мене це розчаровує, але, на жаль, не дивує», – додав Тіллерсон.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії – після того, як внаслідок хімічної атаки на утримуване повстанцями сирійське місто загинули десятки людей.

4 квітня внаслідок повітряного удару із застосуванням хімічної зброї по місту Хан-Шейхун, що перебуває під контролем повстанців, загинули щонайменше 86 людей. Влада США відповідальність за цей напад поклала на сирійський уряд. Влада ж Сирії заявила, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка 5 квітня заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Союзники Сирії, Іран і Росія, засудили удар США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США здійснили ракетний удар «із надуманого приводу», і додав, що такі дії можуть зашкодити американсько-російським відносинам. Наступного тижня державний секретар США Рекс Тіллерсон має здійснити свій перший візит у Москву.

Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.