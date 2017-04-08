Шведська поліція: затриманий через наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі, ймовірно, і є нападником

У шведській поліції заявляють, що чоловік, затриманий після наїзду вантажівки на людей у Стокгольмі 7 квітня, ймовірно, і є водієм, який здійснив напад.

У поліції не виключили, що затриманий мав спільників, але кажуть, що наразі підтверджень цих припущень чи інших затриманих не мають.

Шведське громадське радіо, а також видання Aftonbladet повідомляють, начебто затриманий – 39-річний чоловік узбецького походження. Поліція ці дані поки не підтвердила.

У п’ятницю вантажний автофургон таранив людей на людній пішохідній вулиці в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу. Загинуло 4 людини, ще 15 поранені. Відповідальність за цей напад поки ніхто на себе не взяв.

Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у перебігу яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.

19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.

У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.