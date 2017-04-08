Приміщення Російського центру науки і культури в Києві розблокували

Приміщення Російського центру науки і культури в Києві, де у суботу мали писати «Тотальний диктант», розблокували, зараз біля будівлі нікого немає. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На вході до центру висить оголошення про те, що він у суботу не працює. На оголошенні – наліпка партії «Національний корпус».

Як розповіла у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» речниця російського центру Світлана Волиненко, вранці біля будівлі перебували до півсотні осіб, співробітникам центру довелося викликати поліцію. Водночас в управлінні поліції інцидент наразі не коментують.

У суботу в будівлі центру мала відбутися міжнародна акція «Тотальний диктант» – щорічний диктант із російської мови.

Партія «Національний корпус» на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомила, що вважає неприпустимим диктант із російської мови в умовах російської агресії в Україні.

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