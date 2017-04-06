Політична партія «Національний корпус» погрожує «фізично припинити» діяльність російських банків в Україні.

«Ми закликаємо усіх наших співгромадян, що не встигли забрати свої кошти з російських банків, зробити це негайно. Після 10 квітня їх діяльність на території України буде припинено. Через те, що НБУ не дослухався до вимог українських націоналістів відкликати ліцензії російських банків – ми закриємо їх самі», – йдеться у заяві політичної сили.

Це рішення у «Національному корпусі» пояснюють тим, що з боку Національного банку України немає «реальних та ефективних дій» щодо російських банків в Україні.

27 березня «Національний корпус» вирішив тимчасово розблокувати роботу відділень «Сбербанку», які раніше блокували активісти цієї політичної сили. У партії також закликали українців, які мають заощадження у цій фінансовій установі, припинити співпрацю з «Сбербанком».

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.