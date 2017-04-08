«Національний корпус» заявляє про блокування приміщення Російського центру науки і культури в Києві

Активісти партії «Національний корпус» у суботу заблокували приміщення Російського центру науки і культури в Києві. Про це повідомляє прес-служба партії, фото з місця події оприлюднив у своєму «Фейсбуці» також гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов.

За даними російських медіа, на суботу, 8 квітня, російське федеральне агентство «Россотрудничество» планувало провести у центрі диктант із російської мови. Радіо Свобода намагається зв’язатися з Російським центром науки і культури в Києві, але поки що його телефон не відповідає. На сайті центру є коротке повідомлення про те, що «диктанту в Києві не буде».

У березні активісти «Національного корпусу» блокували відділення «Сбербанку», що був дочірньою фінустановою «Сбербанку Росії», у Києві та низці інших міст.

Наприкінці березня Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».