(Рубрика «Точка зору»)

Нещодавно Європейський мовний союз (EBU) закликав Україну переглянути своє рішення щодо заборони виступати на «Євробаченні-2017» в Києві представниці Росії Юлії Самойловій. Ба більше, начебто голова EBU Інгрід Делтенре навіть погрожувала санкціями вітчизняному суспільному мовнику.

Це не дивно, бо Росія вкотре вирішила зіграти на слабостях Заходу. Проте в EBU мали би звернути увагу на те, що проблема зовсім не в офіційному Києві, а в Росії. І справа не лише в окупації Криму, а в тому, що агресор відверто використовує співачку з інвалідністю у своїх політичних ігрищах.

Висунення Самойлової Росією передовсім мали би засудити самі росіяни. Це дуже мерзенно, коли в Російській Федерації повсякчас знущаються з таких людей, створюють їм максимальні перешкоди, аби сиділи вдома і не «дратували» звичайного російського обивателя. Коли керівництво держави навмисне підставляє паралімпійців, стимулюючи вживання допінгу, сподіваючись, що минеться і Кремль зможе повихвалятися нечесно здобутими перемогами. А після цього російська влада вдає Д’Артаньяна й відправляє учасницю з інвалідністю, начебто представляти країну на «Євробаченні».

Начебто представляти тому, що в Кремлі чудово усвідомлювали: Самойлова порушила українське законодавство і не зможе виступити в Києві. Її обрали не для того, аби вона переможно заспівала в столиці України, а навмисне, аби співачку не допустили до участі й з цього можна було зробити скандал. Юлію використали в своїх цілях, тому вибір Самойлової для того, аби вона не змогла заспівати – і є найбільшою неповагою до неї та інших людей з інвалідністю. Тому вона сама мала би ухвалити рішення відмовитися від участі в «Євробаченні» від імені держави, котра маніпулює її інвалідністю.

Київ міг би зіграти брудно, але Україна не Росія

В EBU вважають, що заборона в’їзду Самойловій на територію України «суперечить і духові конкурсу, і поняттю всеохопності, що лежить у серцевині його цінностей». А анексія чужої території і сіяння ворожнечі, котрі фактично своєю поїздкою в окупований Крим підтримала Самойлова – це входить в цінності конкурсу?

Офіційний Київ міг би зіграти брудно, за московськими правилами, й запропонувати Самойловій перепросити за виступ в Криму й заявити, що вважає півострів українським, і лише після цього дозволити виступити. Проте тим Україна й відрізняється від Росії, що не маніпулює такими речами.

Юлію Самойлову по-людськи шкода і хочеться побажати їй успіху. Проте не в боротьбі за перемогу на «Євробаченні», а в боротьбі із путінським режимом, котрий підло та цинічно її використав, начебто подарувавши надію, а насправді облудно поглузувавши. Люди з інвалідністю цікавлять Кремль лише як інструмент у своїх ігрищах. В цьому чи не найкраще проявляється весь «гуманізм» російської влади.

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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