Швеція: водій вантажівки, який таранив людей у Стокгольмі, – виходець із Узбекистану

Прокуратура Швеції підтвердила інформацію, що водій вантажівки, який 7 квітня таранив людей у Стокгольмі, є 39-річним виходцем з Узбекистану.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний у нападі раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

У п’ятницю вантажний автофургон таранив людей на людній пішохідній вулиці в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу. Загинуло 4 людини, ще 15 поранені. Відповідальність за цей напад поки ніхто на себе не взяв.

Шведська поліція напередодні повідомила про затримання підозрюваного у причетності до нападу, а в суботу заявила, що затриманий і є водієм вантажівки. Правоохоронці не виключили, що він міг мати спільників.