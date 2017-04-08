ДПСУ: Україну хотіли втягнути у замах на молдовського політика Плахотнюка, Росія може бути причетна

Державна прикордонна служба України повідомляє про завершення спеціальної міжнародної операції з ліквідації злочинного угруповання, що мало на мені вбивство колишнього віце-спікера парламенту Молдови, голови Демократичної партії цієї країни, олігарха Володимира Плахотнюка.

За даними відомства, до угруповання входили громадяни України та Молдови. «Зв’язки керівників ОЗГ вказують на те, що супроводжували реалізацію злочину представники спецслужб РФ», – йдеться у повідомленні прикордонників.

«Після завершення задуманого вбивці мали повернутися до України. Таким чином, задум зловмисників полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронну систему нашої країни та погіршити українсько-молдовські міждержавні стосунки», – вважають у відомстві.

Інформацію про можливу підготовку замаху Державна прикордонна служба України отримала кілька місяців тому, йдеться у повідомленні.

«За вбивство лідера Демократичної партії Молдови зловмисникам обіцяли 200 тисяч доларів, із яких 100 тисяч вони завчасно отримали як аванс. В ході попередніх слідчих дій було встановлено, що до складу ОЗГ входить більше 10 осіб, які протягом 2015-2016 років скоїли ряд тяжких злочинів в м. Києві та Київській області, серед яких вбивство, викрадення людини та розбої», – інформують у ДПСУ.

Напередодні про затримання організаторів замаху повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

В оточенні Плахотнюка цю інформацію поки не коментували. Нема наразі і реакції російської сторони.

Слідчі дії, згідно з повідомленням ДПСУ, ще тривають.