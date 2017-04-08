У Росії мітингують проти тероризму, у Москві вже затримали 6 людей

У Росії у суботу тривають акції пам’яті жертв теракту у метро Санкт-Петербурга, у низці міст уже є заарештовані.

Зокрема, у Москві поліція затримала 6 осіб – 5 активістів і журналіста, який фотографував акцію. У Барнаулі, що в Алтайському краї, затримали 8 осіб. Як передає Російська редакція Радіо Свобода, затримували переважно тих, у кого були плакати з критикою влади.

Вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень. Загинули 14 людей, 49 постраждали. За даними слідчих, вибуховий пристрій активував 22-річний громадянин Росії, народжений у Киргизстані, Акбарджон Джалілов.

Адміністрація президента Росії пізніше доручила провести у регіонах 8 квітня організовані мітинги проти тероризму.