У Харкові активісти «Нацкорпусу» замурували вхід до відділення «Сбербанку»

Активісти партії «Національний корпус» заблокували вхід до відділення «Сбербанку» у центрі Харкова. Як повідомив Радіо Свобода голова місцевої організації партії Олег Ширяєв, вхідні двері замурували піноболоками. Крім того, активісти виставили цілодобову варту і обіцяють «стояти доти, поки з України не зникнуть російські «Сбербанки».

Ширяєв заявив, що активісти не порушують жодного закону, про що повідомили поліції, яка приїжджала на місце. «Ми маємо продовжувати блокаду російських підприємств», – сказав він.

Речниця керівника харківської обласної поліції Олена Баранник повідомила Радіо Свобода, що заяв на правопорушення від «Сбербанку» не надходило.

Радіо Свобода з’ясовує позицію «Сбербанку», який наразі не коментував ситуацію.

Після того, як минулого тижня політична партія «Національний корпус» заявила, що з 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні, у «Сбербанку» заявили, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінюють як умисне заподіяння шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У Національному банку України закликали правоохоронців гарантувати безперебійну роботу відділень банків і не допустити «фізичної дестабілізації» функціонування банківської системи.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні і блокували роботу відділень банку.