Агресивні дії щодо «Сбербанку» будуть розцінені як нанесення шкоди інтересам клієнтів і України – заява

У «Сбербанку» заявляють, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінює як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

Як йдеться в заяві банку, довгострокові негативні тенденції в економічному житті України створили передумови для ухвалення «Сбербанком» рішення про вихід з українського ринку.

«Події останнього місяця – запровадження санкцій РНБО, а також агресивні і наполегливі дії з боку «Національного корпусу» активізували переговорний процес з покупцем активу в Україні», – зазначається у заяві.

У фінансовій установі сподіваються, що процес переходу активу «Сбербанку» в Україні консорціуму нових власників пройде відповідно до чинного законодавства України і в рамках міжнародного права.

Напередодні політична партія «Національний корпус» заявила, що після 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні, зокрема і «Сбербанку».

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.