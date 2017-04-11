США стурбовані впливом нового законодавства Угорщини на університет Сороса

У Держдепартаменті США заявляють, що Сполучені Штати стурбовані впливом нового угорського законодавства на Центрально-Європейський університет у Будапешті, який був заснований американським фінансистом, уродженцем Угорщини Джорджем Соросом.

Заступник помічника держсекретаря США Хойт Ї заявив у Будапешті 11 квітня, що законодавство «дуже чітко націлене» на університет і загрожує цій важливій американсько-угорській установі.

При цьому Ї заявив інформаційному агентству Reuters, що Угорщина залишається важливим союзником США, незважаючи на закони, які завдають шкоди університету й академічній свободі.

10 квітня президент Угорщини Янош Адер підписав закон, який може змусити Центрально-Європейський університет залишити Угорщину.

Адер сказав, що закон відповідає конституції і не обмежує академічну свободу.

Відповідно до закону, який минулого тижня за пропозицією уряду Віктора Орбана ухвалив парламент Угорщини, іноземні університети повинні мати університетське містечко як в Будапешті, так і в країні, де він заснований. Центрально-Європейський університет акредитований у Нью-Йорку, але не має американського відділення.

Нове законодавство спровокувало масові протести в Будапешті.