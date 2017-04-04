Заснований Соросом університет у Будапешті ризикує стати вигнанцем

Із ініціативи урядової коаліції республіканців та християнських демократів парламент Угорщини поспіхом ухвалив у вівторок поправки до закону про вищу освіту, так званий «Lex CEU». Опозиція та правозахисні організації в Угорщині вважають, що нові правові норми передусім спрямовані ускладнити існування – аж до припинення діяльності – Центральноєвропейського університету (CEU), заснованого у Будапешті 1990 року американським фінансистом і філантропом, вихідцем із Угорщини Джорджем Соросом чи, як його називають на батьківщині, Дьєрдьєм Шорошем.

Що спонукало владну коаліцію вдатися до таких жорстких кроків щодо цього приватного навчального закладу, який функціонує в Угорщині на засадах ідеї відкритого суспільства вже 27 років?

Керівник фракції «зелених» Акош Гатгазі заявив на пленарному засіданні парламенту Угорщини у вівторок перед процедурою голосування, що уряд наперед спланував і холоднокровно знищує заснований Джорджем Соросом міжнародно визнаний університет: «Сьогодні ми знаємо цілком певно, що в цих стінах чинитимуть варварство – варварський терористичний акт, адже будуть убивати університет».

Безпосередньо перед голосуванням інший депутат від опозиційного блоку «Разом» Саболч Сабо навіть імітував увімкнення пожежної сирени, щоб перешкодити цій процедурі. Але це не допомогло.

Праві наполягають на укладенні окремої міжурядової угоди зі США

123 депутати урядової коаліції проголосували за ухвалення таких поправок, які, на їхню думку, мали б зробити прозорішою діяльність CEU і «позбавити його привілеїв» на тлі інших угорських вишів. Проти цих нововведень висловилися 38 парламентарів із табору опозиції, включно з соціалістами, «зеленими» та незалежними депутатами. Деякі партійні фракції взагалі не брали участі у голосуванні у повному складі – серед них право-радикальна партія «Йоббік» і ліво-центристи «Демократичної коаліції».

Попри це, головна умова ухваленого законопроекту була сформульована. Віднині Центральноєвропейський університет може продовжити свою роботу лише у випадку, якщо до вересня 2017 року між чинними прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом США Дональдом Трампом буде підписана окрема міжурядова угода.

Відповідно до закону, іноземні університети повинні мати кампус як у Будапешті, так і в країні, де він заснований. Центральноєвропейський університет, акредитований у Нью-Йорку, але не має американського відділення.

«У цьому випадку політика превалює»

Свою незгоду з черговою антисоросівською атакою уряду висловив Міклош Ретгеї, колишній міністр освіти уряду Віктора Орбана. На думку Ретгеї, політика не повинна настільки безпардонно втручатися в освітні справи.

«Університет як ланка вищої освіти є частиною міжнародної системи. Останню, природньо, слід упорядковувати законодавчо. Однак правові норми повинні спиратися на освіту, науку, культуру, адже виші водночас є і культурними закладами. Але в цьому випадку політика превалює над головнішими засадничими питаннями. Політика теж важлива, проте я думаю, що її місце після культури й науки», – вважає колишній міністр.

Минулої неділі в угорській столиці відбулася багатотисячна демонстрація, де лунали заклики до чинної влади не вдаватися до закриття ЦЄУ.

​

Однак вимоги протестувальників були проігноровані. Тим часом на вечір вівторка у Будапешті опозиція скликає своїх прихильників вийти на вуличний протест, щоб через живий ланцюг демонстрантів висловити свою незгоду проти закриття CEU і утиск демократичних свобод.

Деякі угорські виші вже запропонували CEU свій дах, у тому числі будапештський ELTE й університет у Сегеді. Приймуть до себе «вигнанця» й такі міста, як столиця Литви Вільнюс, румунський Клуж або деякі австрійські університети.

В університеті навчається понад 1400 студентів із понад 100 країн світу.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан уже давно критикує Сороса за те, що він називає втручанням у політику в Східній і Центральній Європі. Орбан нещодавно заявив, що Центральноєвропейський університет порушив правила присвоєння дипломів, навчальний заклад назвав ці звинувачення неправдивим.

Державний департамент США 31 березня заявив, що «стурбований» з приводу змін до законодавства, і закликав Будапешт «уникати ухвалення будь-яких законодавчих актів, які б поставити під загрозу діяльність або незалежність ЦЄУ».