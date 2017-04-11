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11 Квітень 2017, Київ 21:59
Новини | Події

Порошенко підписав закон про внесення змін до КПК щодо заочного засудження

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного засудження.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, документ повернули 11 квітня з підписом президент.

Депутати ухвалили цей закон у другому читанні й у цілому у березні. Тоді на засіданні парламенту генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ухвалення документа «вже завтра», в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес у 190 справах в суді в заочному порядку, зокрема проти екс-президента Віктора Януковича.

Зараз Генеральна прокуратура також розслідує кілька сотень проваджень заочно, вже передала до суду 160 справ, проте вони діють завдяки іншому документу. Його дія закінчиться вже в квітні, тому якщо б 16 березня народні депутати не підтримали новий закон, то прокуратура не змогла б проводити заочне розслідування.

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