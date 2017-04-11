Правозахисники закликали держсекретаря США порушити в Росії питання про права людини

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала державного секретаря США Рекса Тіллерсона в перебігу його нинішнього візиту до Москви обговорити з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання про права людини в цій країні.

Правозахисники вважають, що питання прав людини в Росії так само має бути предметом обговорення, а не тільки становище в Сирії, мовиться в їхньому прес-релізі.

В Amnesty International висловили думку, що відповідальність за кровопролиття в Сирії мають визнати і США, і Росія і покласти край стражданням сирійського народу. Але геополітичні питання не повинні відволікати уваги від численних порушень прав людини всередині Росії, мовиться в заяві.

Правозахисники наголосили, що в перші місяці 2017 року в Росії почалася нова хвиля політичних репресій, що викликані ухваленням наприкінці минулого року низки законів, які ще більше обмежують права на свободу висловлення думки й свободу зібрань.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Росії з першим на цій посаді візитом і в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада в Сирії. Як заявив речник Кремля Сергій Песков, у президента Росії «поки що немає» у графіку зустрічі з держсекретарем США.

Напередодні візиту у Вашингтоні повідомляли, що сторони, крім Сирії, обговорять і деякі інші теми, серед яких буде становище в Україні.