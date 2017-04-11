Президент Росії розкритикував Захід за підтримку США в питанні Сирії

Президент Росії Володимир Путін різко розкритикував Захід за підтримку позиції Сполучених Штатів Америки в питанні Сирії.

Він стверджував, що на Заході просто «хочуть відновити відносини» з нинішньою адміністрацією США після того, як у перебігу американської передвиборчої кампанії критично висловлювалися про тодішнього кандидата, а нині президента США Дональда Трампа.

Із приводу недавнього повітряного удару по контрольованому сирійськими повстанцями місту, внаслідок якого загинули понад 80 людей і який, як переконані у США й загалом на Заході і в багатьох арабських країнах, здійснила сирійська урядова авіація (Дамаск заперечує, що здійснив хімічний удар), Путін заявив: «Ми збираємося офіційно звернутися до відповідної ООНівської структури в Гаазі і закликати міжнародну спільноту ретельно розслідувати такі прояви» з тим, щоб уже після такого розслідування ухвалювати «зважені рішення».

Президент Росії, виступаючи на прес-конференції після переговорів у Москві з президентом Італі Серджо Маттареллою, також стверджував, що Москва має дані про те, що «схожі провокації» з застосуванням хімічної зброї, «готуються і в інших регіонах Сирії, серед того на південних околицях Дамаска, де збираються підкинути якусь речовину і звинуватити сирійську офіційну владу». Хто саме, на думку Путіна, міг би планувати такий крок, він не сказав.

Ці заяви пролунали перед самим прибуттям до Росії з візитом державного секретаря США Рекса Тіллерсона, літак якого тим часом уже приземлився в Москві. Він після участі в зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» в італійській Луцці вирушив до Росії, де в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада.

Як заявив речник Кремля Сергій Песков, у президента Росії «поки що немає» у графіку зустрічі з держсекретарем США.

На зустрічі голів МЗС «Групи семи» Тіллерсон закликав Росію обрати, чи буде вона в питанні Сирії на боці Сполучених Штатів Америки, чи на боці сирійського президента Башара аль-Асада, Ірану й ліванського шиїтського збройного угруповання «Хезболла». Він також звинуватив Москву в невиконанні її міжнародних зобов’язань за угодою про хімічне роззброєння Сирії від 2013 року.

Учасники цієї зустрічі розглядали останні дії Росії в Сирії, де Москва підтримує офіційний уряд у Дамаску, після згаданого хімічного удару, але не змогли дійти спільної думки про можливість запровадити нові санкції. У своїх виступах вони закликали Росію серйозно залучитися до мирних переговорів і припинити безумовну підтримку Дамаска.

Після авіаудару з застосуванням хімічної зброї в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, яке контролюють повстанці, і Дамаск, і Москва заявили, що сирійські урядові літаки, мовляв, звичайними боєприпасами знищили «завод і склад хімічної зброї повстанців», що й призвело до масового отруєння й загибелі понад 80 людей. Цю версію відкинули повстанці і заперечили фахівці з хімічної зброї, які заявили, що події в Хан-Шейхуні стали результатом саме застосування бойової хімічної зброї, а не гаданого знищення складу саморобних отруйних речовин.

Після цього Росія заблокувала в Раді безпеки ООН ухвалення резолюції з приводу цього хімічного удару, а також – разом із Дамаском, Тегераном і «Хезболлою» – розкритикувала здійснений по тому ракетний удар США по авіабазі сирійських урядових військ, із якої був здійснений удар по Хан-Шейхуну.