У Дніпрі активісти знову пікетують відділення «Сбербанку», вимагаючи його закриття

У Дніпрі 12 квітня активісти знову пікетують відділення російського «Сбербанку», вимагаючи припинення роботи російського бізнесу в Україні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони обгорнули будівлю банку великим синьо-жовтим полотнищем і прикріпили на фасаді плакат із написом «Російські банки – геть!».

Окрім того, біля входу до будівлі учасники акції створили інсталяцію із осколків боєприпасів, зібраних в зоні бойових дій на сході України. «Це те, чим російські військові стріляють у наших солдатів, тому вимагаємо припинити роботу російського бізнесу на нашій території», – пояснили Радіо Свобода учасники акції.

За їхніми словами, акція буде безстроковою, до виконання їхніх вимог, серед яких – згортання роботи російських банків на території України. Як зазначають активісти, біля банку в Дніпрі вони організують цілодобове чергування.

Поліція стежить за діями активістів, але не втручається. На місці події – два поліцейські авто.

Водночас у відділенні «Сбербанку» в Дніпрі від коментарів щодо акції відмовились. Охорона будівлі посилена, проте співробітники заявили, що відділення працює у звичному режимі, так само, як й інші відділення в регіоні.

15 березня у Дніпрі біля будівлі російського «Сбербанку» активісти оголосили акцію протесту проти «бізнесу країни-агресора». Тоді фасад будівлі тоді облили червоною фарбою і обклеїли плакатами з написами «Увага! Це банк-окупант, він буде закритий». Вхід до будівлі був заблокований бетонними блоками. За кілька днів робота банку була розблокована.

Днями активісти партії «Національний корпус» заблокували вхід до відділення «Сбербанку» у центрі Харкова і в Києві.

Після того, як минулого тижня політична партія «Національний корпус» заявила, що з 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні, у «Сбербанку» заявили, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінюють як умисне заподіяння шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У Національному банку України закликали правоохоронців гарантувати безперебійну роботу відділень банків і не допустити «фізичної дестабілізації» функціонування банківської системи.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні і блокували роботу відділень банку.