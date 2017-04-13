Під посольством Росії в Лондоні відбувся протест проти переслідування геїв у Чечні

Сотні людей прийшли до посольства Росії в Лондоні 12 квітня на знак протесту через повідомлення про тортури і вбивства геїв у російському регіоні Чечні. Правозахисні організації та кілька російських засобів інформації повідомляють, що геїв у Чечні піддають «облавам» і тримають у «концентраційних таборах». Кількість таких незаконно утримуваних людей, за оцінками, становить до 100, щонайменше троє з них загинули, йдеться в нечисленних повідомленнях незалежної російської преси.

Демонстранти в Лондоні скандували «закрити табори» і поклали рожеві квіти до будівлі посольства Росії. «Коли є люди в інших місцях, яким не надаються такі ж права, як маємо ми, дуже важливо, що ми підтримуємо цих людей», – цитує інформагенція Reuters слова організатора протесту Стіва Тейлора.

Онлайн-петицію з проханням провести повне розслідування щодо ймовірних репресій щодо геїв у Чечні підписали майже 70 тисяч людей. Повідомлення про переслідування з’явилися на початку квітня в російській «Новой газете». Вона стверджувала, що чеченська влада мала на меті «повне очищення» свого регіону від гомосексуалів. Лідер Чечні Рамзан Кадиров твердить, що не було жодного переслідування геїв.