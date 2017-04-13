Прокуратура Німеччини: доказів причетності затриманого іракця до вибухів 11 квітня немає

Прокуратура Німеччини заявляє, що доказів причетності затриманого іракця до вибухів біля автобуса футбольної команди немає.

13 квітня прокуратура повідомила, що 26-річного чоловіка підозрюють у причетності до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Водночас, як йдеться в повідомленні, слідство поки що не виявило «доказів його причетності до нападу» у Дортмунді 11 квітня.

За даними прокуратури, затриманий іракець ймовірно приєднався до угруповання, близького до «Ісламської держави» в Іраку 2014 року і керував об’єднанням із 10 бойовиків, причетних до підготовки викрадень, убивств, грабежу. Прокурори просять суд залишати його під вартою на час розслідування.

За даними правоохоронців, три вибухові пристрої, що спрацювали 11 квітня біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, були споряджені металевими штифтами й мали досяжність до 100 метрів. Різновид цих пристроїв і використану вибухівку ще встановлюють.

Ці пристрої вибухнули, коли автобус віз команду з готелю на околиці Дортмунда на стадіон у цьому місті для матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів із командою Монако, який відтак перенесли на середу. Автобус був серйозно пошкоджений, один із гравців зазнав травми руки уламками розбитого вікна, заявили у Федеральній прокуратурі Німеччини (команда повідомляла, що в захисника команди, іспанця Марка Бартри, крім потрапляння чужорідних тіл у праве зап’ястя, також перелам променевої кістки передпліччя руки, його прооперували).

Через серйозність нападу розслідування перебрала від поліції Федеральна прокуратура Німеччини. А до перенесеного матчу, як і до інших футбольних матчів у Німеччині, запроваджують посилені заходи безпеки.