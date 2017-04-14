МЗС Росії, Ірану і Сирії застерігають США від нового удару по Сирії

Росія, Сирія й Іран застерігають Сполучені Штати Америки від здійснення нових ударів по Сирії, а також закликають до міжнародного розслідування хімічної атаки по сирійському місту, здійсненої раніше цього місяця.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який приймав своїх колег з Ірану і Сирії в Москві, назвав минулотижневий авіаудар США по сирійській військові базі «кричущим порушенням» міжнародного права і застеріг, що подальші такі дії призведуть до «серйозних наслідків не тільки для регіональної, але і для глобальної безпеки».

Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що зустріч послала «сильний» сигнал у Вашингтон. Як заявив голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, учасники зустрічі попередили, що будь-які односторонні дії з боку США є неприйнятними.

Вашингтон звинуватив сирійський уряд у хімічній атаці по підконтрольному повстанцям місті Хан Шейхун, внаслідок якої 4 квітня загинули понад 80 людей, і відповів ударом по сирійській авіабазі.

Москва і Дамаск заявляють, що люди загинули через токсичні речовини з хімічного арсеналу повстанців, і закликали не покладати провину на владу Сирії, поки не проведене незалежне розслідування.

Росія була важливим союзником сирійського президента Башара Асада у сирійській війні, а з вересня 2015 року бере участь у військових діях на боці уряду Асада.